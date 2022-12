"So belare come una capretta", il talento nascosto di Chiara Ferragni conquista tutti

Chiara Ferragni, una donna dai mille talenti, mamma, moglie, influencer, imprenditrice, modella, casalinga ma che fosse anche una perfetta imitatrice dei versi degli animali non ce lo aspettavamo proprio. Non di tutti i versi, però, solo uno in particolare, il belato delle caprette. A svelarci questo talento nascosto dell'imprenditrice digitale? Lei stessa che decide di rivelare al mondo intero la sua abilità nel riprodurre alla perfezione il belato delle pecore.

In un divertentissimo video su TikTok, la Ferragni, con tanto di cappello a forma di pecora addosso, si è lasciata andare a un belato che ha conquistato proprio tutti. Sono 53mila, infatti, i followers che hanno apprezzato questo siparietto esilarante dove la Ferragni mostra tutta la sua autoironia e voglia di divertire e divertirsi,

In tantissimi, infatti, hanno commentato il video. "Chiara ti amo", le ha scritto qualcuno sottolineando come ogni mossa dell'influencer risulti vincente, "Faccio parte del tuo gregge Chiara", ironizza, invece, qualcun altro e c'è anche chi ha ammesso di avere lo stesso talento della Ferragni. "Anche io so farlo! Creiamo una gang dove comunichiamo solo così" e questo commento è stato preso alla lettera dalla mamma di Leone e Vittoria che ha risposto, all'utente in questione, con un ulteriore video dove non solo si è esibita in una nuova perfetta imitazione del belato ma ha anche immaginato una possibile conversazione tra due persone in grado di comunicare con questo verso e il risultato è letteralmente esilarante.

Verità, scherzo? Poco importa, quando si tratta dei Ferragnez ciò che conta è arrivare alle persone e Chiara, anche questa volta, ce l'ha fatta.