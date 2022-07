"Sono angosciata dalla violenza a Milano", Chiara Ferragni fa un appello al sindaco

"Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano". Sono le parole di Chiara Ferragni che, di ritorno dalle vacanze in Grecia, dopo aver mostrato i suoi outfit e pubblicato foto in topless, scende in campo in difesa della sua città rivolgendosi direttamente al sindaco di Milano, Beppe Sala. L'imprenditrice digitale, che nel 2020 aveva ricevuto insieme al marito Fedez l'Ambrogino d'oro per il loro contributo durante la pandemia, lancia un allarme sull'eccessiva violenza che sta dilagando nella città in cui vive con la sua famiglia.

"Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto", ha scritto in una storia la 35enne che sul proprio profilo conta oltre 27 milioni di follower.

E ancora: "La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa". Il testo si chiude con un tag dedicato al sindaco Beppe Sala, a cui "mi appello". Al momento, dal primo cittadino non sono arrivate repliche alla richiesta dell'influencer ma staremo a vedere.