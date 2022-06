Chiara Ferragni in bikini, pioggia di commenti sul fisico dell'influencer

Chiara Ferragni in questi giorni si trova a Siviglia, Spagna, per la prima Dior Cruise night. Un evento esclusivo al quale sono stati invitati anche Michela Murgia e Jovanotti con la famiglia. Chiara come sempre non si è risparmiata look mozzafiato, in questa occasione ha sempre vestito total black. Ieri oltre all'abito che ha indossato per la sfilata in Plaza de España, Chiara ha condiviso una foto con indosso uno dei bikini della collezione Chiara Ferragni Brand. Un due pezzi nero, anche questo, con i laccini dello slip in metallo. Lo scatto che mostra il fisico asciutto e per molti invidiabile dell'influencer ha suscitato non pochi commenti, quello della madre, delle sorelle e poi anche quelli della fotografa Nima Benati. Questi ultimi non sono passati inosservati: "Ma questo body in che senso?" e poi ancora "Tu non te lo meriti non fai palestra e mangi carboidrati (letto con la voce della tizia nel Diavolo veste Prada quando Andrea va a Parigi)". A dire l'ormai arcinota frase nel film con Meryl Streep e Anne Hathaway è Emily Blunt, nei panni dell'assistente Emily Charton.

In questo caso i suoi erano commenti ironici e non volevano andare ad offendere l'imprenditrice, ma alcuni fan di Chiara questo non l'hanno capito e hanno voluto difenderla (sono quasi 500 i messaggi di risposta alla battuta della fotografa) andando però a creare un dibattito social, poco costruttivo, su come le persone del mondo dello spettacolo possano concedersi maggiori attenzioni beauty e su come debbano seguire un regime alimentare serrato.

"Guarda che la fa la palestra fa yoga e pilates tutte le mattine! Poi la pasta non fa ingrassare io la mangio a pranzo e a cena! I condimenti ingrassano, sono quelli", spiega una fan alla fotografa amica di Chiara; "La fa eccome la palestra, e si vede benissimo. E mangia poco. Non raccontiamoci balle. Per essere così dopo due gravidanze fa un sacco di sacrifici. I miracoli non esistono". E poi ancora: "Perché voi credete che mangino tutto ciò che vogliono le donne famose? Io trovo Chiara bellissima, però per quanto sia genetica c'è da dire che si mantengono bene, mangiano sempre sano, fanno sport, trattamenti e chi più ne ha più ne metta! La bellezza lei l'ha sempre avuta, ma un corpo così dopo due figli è anche merito di un'alimentazione davvero top e di tanto altro...", aggiunge un'altra fan.

Poi qualcuno cerca di far ragionare i commentatori, ma con poco successo: "Ma seriamente una battuta presa da "Il diavolo veste Prada" ha generato tutto sto delirio di commenti?" perché poco dopo ecco che si può leggere: Scusa quindi se una donna di natura ha un bel fisico senza dover sudare più di tanto, significa che non se lo merita? No perché stando al tuo ragionamento una persona si deve apprezzare solo se se la suda".