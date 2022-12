Chiara Ferragni in bikini sulla neve: piovono critiche, lei risponde con un video

Le vacanze di Natale di Chiara Ferragni e famiglia hanno catturato l'attenzione di milioni di follower anche e soprattutto per la stravaganza di vedere alcuni del numeroso gruppo camminare in costume da bagno sulla neve delle Dolomiti. Stavolta, infatti, ad arricchire la puntuale rassegna di foto che sta documentando outfit "vedo-non-vedo" a tema natalizio, le reazioni dei figli davanti a un Babbo Natale travestito per l'occasione, le suggestive location scelte per trascorrere le festività, sono state le immagini dell'imprenditrice digitale in bikini, abbracciata al marito Fedez altrettanto svestito o da sola, che hanno sollevato numerosi commenti degli utenti, alcuni particolarmente critici per l'inconsueta scelta di spogliarsi con temperature decisamente basse.

"Non sa più cosa inventarsi per farsi notare"; "Lo fa per mettersi in mostra a Natale"; "puro esibizionismo" sono alcuni dei messaggi scritti a corredo del breve filmato postato da Chiara che in costume tenta a fatica di camminare sulla neve. A tali osservazioni la diretta interessata non ha replicato, decidendo però di farlo con un video Tiktok a chi ha previsto la possibilità di un malanno. "Hai la febbre, ti verrà l'influenza" ha scritto qualcuno a cui Chiara ha risposto con un video in primo piano e il segno delle corna: "Ma tiè, col cavolo!" ha affermato sicura perseverando con il gesto contro chi potrebbe gufarle contro.

A proposito di insulti, di recente Chiara Ferragni ha affrontato apertamente il tema: "Raramente sono veramente infastidita dai commenti degli hater. Li trovo assurdi, cattivi, inopportuni, misogini e tutto il resto ma avendo letto le cose peggiori su di me da quando ho un'identità online ed ero ancora minorenne ormai sono quasi abituata. Ma i primi anni sono stati durissimi, e se non avessi avuto alle spalle una famiglia ed amici che mi supportavano non sarei stata capace di imparare a fregarmene" ha dichiarato: "Se avessi ascoltato chi mi insultava (ed erano tanti anche 16 anni fa) - ha ribadito Chiara - avrei smesso di pubblicare le mie foto a 18 anni e non avrei raggiunto neanche un centesimo di quello che è stato il mio successo e percorso".