Chiara Ferragni vittima di bodyshaming per le foto in intimo: "Sembri un manico di scopa"

Chiara Ferragni viene presa di mira, ancora una volta, dai suoi haters. L'ìmprenditrice digitale, infatti, è stata vittima di bodyshaming per alcuni suoi scatti in intimo che hanno scatenato l'odio nei suoi confronti con commenti denigratori sul suo fisico e le sue forme. A scatenare l'odio verso l'influencer per eccellenza è stato un reel dove, con intento pubblicitario, la moglie di Fedez si è mostrata con diversi look natalizi super sexy in reggiseno e slip e, se solitamente l'influencer viene attaccata per essere volgare e di cattivo gusto con questi scatti osé, essendo lei mamma, questa volta, Chiara, è diventata oggetto di derisione da parte di alcuni suoi followers che si sono attaccati al suo aspetto fisico, prendendola in giro per le sue forme poco sviluppate e il suo fisico troppo asciutto.

"Sembri un manico di scopa", ha, infatti, commentato qualcuno, "Sei sexy come un palo della luce", ha tuonato un altro hater, "Sei una tavola da surf", ha, invece, sottolineato qualcun altro in riferimento al seno non proprio prosperoso della mamma di Leone e Vittoria. Commenti che, però, non sono stati presi benissimo dai fan della Ferragni e che hanno scatenato un vero e proprio dibattito sul profilo Instagram di Chiara.

In tantissimi, infatti, sono scesi in campo in difesa della loro beniamina specificando quanto riesca a essere sempre bellissima, elegante e con un fisico invidiabile nonostante due gravidanze alle spalle. E c'è anche chi ha sottolineato che se il patriarcato esiste è colpa dei commenti come quelli di alcune persone che non sanno andare oltre la presa in giro e la critica basata su cose superficiali come l'aspetto fisico di qualcuno.

Chiara, finora, non ha commentato la vicenda ma restiamo in attesa di vedere se scenderà all'attacco con uno dei suoi soliti sfoghi social dove, sicura di sé, si fa sentire e ribadisce a tutti qual è il suo punto di vista sull'essere mamma e sexy allo stesso tempo.