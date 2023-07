Chiara Ferragni, che lusso in spiaggia: i due bracciali valgono 15mila euro, le foto

Un costume color verde acceso, i capelli biondi lasciati cadere sulle spalle, ma ad attirare l'attenzione sono soprattutto i due bracciali costosissimi sfoggiati al polso, durante una gita in barca. Questo il dettaglio che non è passato inosservato nel look di Chiara Ferragni, che in questi giorni si sta godendo una vacanza insieme agli amici di sempre in Sicilia. Tra Panarea, le Isole Eolie e Salina, l'influencer è sempre attenta al suo outfit, compresi appunto i due gioielli che non abbandona mai.

Ebbene, per scoprire il prezzo dei due preziosi, basta scorrere i siti dei brand che li producono. Come previsto, la cifra è da capogiro. Il primo bracciale è di Cartier, è denominato "Bracciale Juste un Cloud" ed è quello che ha una forma simile al un chiodo arrotolato sul polso, per intenderci: ebbene, in questo caso i prezzi variano dai 4mila per il modello base (in oro giallo, molto simile a quello di Chiara) a ben 400mila euro per il modello più costoso (realizzato in oro bianco e diamanti), a seconda del materiale e di eventuali inserti preziosi. Poi c'è un secondo bracciale, questa volta riconducibile al brand Tiffany&Co: è un bracciale a maglie in oro giallo e qui il prezzo si aggira attorno ai 12mila euro.

Insomma, bracciali al polso, Chiara si gode la sua lussuosa estate a bordo di una barca piena di amici, ci sono le colleghe Veronica Ferraro, Pardis Zarei, Chiara Biasi, Filippo Fiora, Angelo Tropea, veri e propri "affetti stabili" dell'imprenditrice digitale. Manca invece Fedez, il marito, che al momento è a Milano con i figli Vittoria e Leone, dopo essersi goduto qualche giorno in una super villa in Sardegna. Sposati da cinque anni, i due al momento stanno trascorrendo vacanze separate (tanto che qualcuno già grida alla crisi...).