Chiara Ferragni con il volto segnato da uno sfogo: "Nessuno è perfetto"

Fedez è tornato a casa, le storie dei giochi con Leone e Vittoria sono tornate, come anche i momenti di tenerezza tra lui e Chiara Ferragni. Entrambi portano le cicatrici dei periodo di enorme stress e preoccupazione che hanno, e stanno vivendo. I volti più tesi, gli occhi cerchiati dalla stanchezza e per Federico una profonda cicatrice nell'addome. Ma Chiara non è rimasta immune alle ultime settimane, lo stress le aveva fatto nascere uno sfogo sul viso che ha deciso di mostrare oggi con alcune storie.

"Questo qua è uno sfogo, gli altri giorni era molto peggio. Questo per dirvi che nessuno è perfetto. Oggi sono un po' sporgenti, ma passeranno presto. Con il trucco ho cercato di coprire soprattutto il rossore", un gesto normale che però assume un significato profondo. Lei che con la sua immagine ha costruito un impero non ha mai nascosto le sue imperfezioni, impossibile non ricordare le critiche che ha ricevuto per dita dei piedi, ma quelli che ha mostrato oggi non sono solo brufoli, sono la testimonianza di una sofferenza grandissima che la avvicina a chi come lei sta affrontando la malattia di una persona amata.

Può sembrare solo uno sfogo, ma non lo è. La scelta di mostrarlo non va tradotta nel desiderio di apparire, ma in quello di condividere e "normalizzare" i difetti, le imperfezioni, anche quelle passeggere.