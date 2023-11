La cabina armadio di Chiara Ferragni è grande quanto un appartamento: il video nella nuova casa

Prima notte nella casa nuova per i Ferragnez. La coppia sta svelando piano piano ogni dettaglio dell'appartamento in cui si sono appena trasferiti - sempre nel lussuoso quartiere di CityLife - e ieri sera è stato Fedez a regalare ai follower un piccolo tour.

Un'elegante magione su tre piani - con un cancelletto messo davanti alle scale per impedire a Paloma, il loro Golden retriever, di salire nelle camere da letto e nelle altre lussuose stanze, come la sala cinema - che sveleranno giorno dopo giorno sui social, così come hanno fatto con il vecchio attico. Intanto il rapper ha mostrato uno dei bagni, con doppio lavabo in marmo e diversi dettagli di design, fino alla spaziosa doccia: "Grande come la prima casa che ho preso in affitto quando ero giovane".

Mentre lui si è 'accontentato' di una scarpiera con tre pareti di scaffali, su dieci piani ciascuno, Chiara Ferragni per la sua cabina armadio ha voluto esagerare. Si accede da una porta accando al letto della loro camera, come ha fatto vedere sempre Fedez: "Il pezzo forte della casa ovviamente riguarda questa splendida donna che ho sposato, che ha deciso di non fare una cabina armadio, ma di costruire la Rinascente in casa - ha scherzato il rapper (e scherzato mica poi tanto, ndr) - Guardate fino a dove arriva". "Basta spoiler" lo ha ripreso Chiara Ferragni, ma lui ha insistito: "Posso fare una piccola corsa, senza inquadrare, riprendendo per terra? Guardate". Una corsa che gli ha provocato un bel fiatone e durante la quale, effettivamente, il pavimento sembrava più lungo del campo da calcio di Holly e Benji (per i nati dopo il 2000, praticamente infinito, ndr). All'interno anche un lavabo da parrucchiere, davanti a uno specchio a parete. Già che c'era, perché no? E siamo solo all'inizio.