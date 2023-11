Paloma fa la cacca sul tappeto nuovo (ma è uno scherzo di Fedez), la reazione di Chiara Ferragni

I Ferragnez si sono trasferiti nella nuova casa e, nonostante la gioia di Chiara Ferragni per la sua nuova dimostra super lusso, c'è una grande paura che la sta assalendo da giorni: che Paloma possa distruggerle casa nuova. Ormai, da quando l'hanno adottata, la nuova cagnolina dei Ferragnez si è fatta già amare da tutti per i suoi dispetti, quel carattere vispo e i suoi vizietti di lasciare bisognini in giro per casa. Ed è proprio quest'ultimo aspetto a preoccupare Chiara che, dopo il trasferimento, ha dato una nuova regola alla sua famiglia, quella di lasciare Paloma sono in una parte della casa in modo da evitare disastri.

Fedez, però, ha voluto metterci lo zampino e ha organizzato uno scherzo divertentissimo a sua moglie con due complici speciali, i suoi bimbi Leone e Vittoria. I tre, infatti, hanno posizionato in giro per la casa delle cacche finte, comprate da Fedez, per far credere a mamma Chiara Ferragni che Paloma avesse defecato sul suo tappeto nuovo di zecca.

Ed è così che Chiara, quando viene chiamata da Fedez per vedere con i suoi occhi la cacca sul tappeto, ha una reazione esilarante. Prima è sconfortata e poi, quando vede sua figlia Vittoria che sta per prendere la cacca con le mani butta un urlo pazzesco. Alla fine, però, Chiara capisce che si tratta solo di uno scherzo e quando Fedez, ci riprova, con l'aiuto di Leone, l'influencer arriva, prende in mano la cacca finta e la lancia sopra Fedez. Un siparietto divertentissimo che ha conquistato tutti i fan della coppia che, nei commenti al video del rapper, sono tutti morti dal ridere.