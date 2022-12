Chiara Ferragni cade sulla neve: il video è divertentissimo

Sulla neve le cadute sono all'ordine del giorno e come dimostra la storia condivisa da Chiara Ferragni su Instagram anche chi, come lei, è molto abile a muoversi in montagna può "scivolare". Questa volta però non stava sciando ma passeggiando con le ciaspole.

Nel video si vede l'imprenditrice digitale che prende velocità, consapevolmente, mentre la neve si fa sempre più alta e così gli attrezzi che le permettono di camminare senza affondare completamente, ovvero le ciaspole, si "incastrano" nelle neve e Ferragni cade rovinosamente.

Le cadute, si sa, sono molto molto divertenti e se nessuno si fa del male sono fonte di grasse risate, ma ad essere molto ilare è anche la frase che Chiara ripete più di una volta: "Cavolo si incastra sempre, si incastra sempre dopo un po'". Ovviamente il riferimento è alle ciaspole, però la malizia è sempre dietro l'angolo.