Chiara Ferragni, è polemica per il nuovo canale Telegram. Solo commenti positivi, le critiche si autocancellano

Nuovo scivolone di Chiara Ferragni. Sembra proprio che l'imprenditrice digitale che fino a pochi mesi fa trasformava in oro tutto ciò che toccava, ultimamente sbagli tutto ciò che può sbagliare, nonostante abbia ingaggiato una task force di esperti che dovrebbe aiutarla a non commettere più "errori di comunicazione" dopo il caso Balocco. Qual è l'ultima buccia di banana su cui è scivolata Chiara? Telegram. Ebbene sì perché l'influencer e mamma dei piccoli Leone e Vittoria ha deciso di allargare la sua influenza social aprendo un nuovo canale su Telegram, il noto servizio di messaggistica istantanea. Dopo Instagram e TikTok, Chiara Ferragni è sbarcata su Telegram dove ha aperto un nuovo canale chiamato "Chiara's Most Loyal" lo scorso 15 marzo 2024. Dopo il boom di iscritti iniziali e i primi commenti di una Chiara ancora inesperta nell'uso del social in questione, dove lei stessa, in un vocale, si definiva una "rincog***nita", sono arrivate le prime polemiche. Ma perché?

Chiara Ferragni su Telegram: i commenti negativi si autocacellano

A scatenare un polverone sui social è stato il fatto che ci si è accorti che in questo nuovo spazio social di Chiara Ferragni sono ammessi solo commenti positivi. Tutto il resto? Viene automaticamente cancellato. Scrivere "Sei bellissima", infatti, è concesso ai fan mentre fare qualche appunto sugli errori della moglie (ancora per poco?) di Fedez, è vietato. Ed è così che si è aperto il dibattito sulla costruzione del consenso da parte di Chiara Ferragni e a farlo è stata la social media strategist e content editor Serena Mazzini, più nota come Serena Doe che ha riportato tra le sue stories Instagram un esempio di come le parole negative scritte nel gruppo Telegram di Chiara Ferragni fossero immediatamente cancellate.

"Nel gruppo Telegram appena creato ci sono parole che si autocancellano appena vengono pubblicate. "Sei bellissima", invece, si può dire - ha scritto Mazzini -. Ancora una volta la narrazione la vuole guidare lei e il diritto di parola vale solo per i fedelissimi al culto della persona. Ma allora cosa c'è di autentico?".

E voi come la pensate?