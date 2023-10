Chiara Ferragni canta una canzone a Fedez ma il risultato è tragico: il video (e le scuse a Jovanotti)

Chiara Ferragni non è una brava cantante, questo ormai è noto, ma per cercare di far sorridere il marito ha deciso di dedicargli un piccolo concerto privato. Chiara, mentre Fedez era sdraiato sul divano, ha provato a intonare Per te di Jovanotti. Il risultato non è stato dei migliori e Fedez ridendo lo ha sottolineato, ovviamente ringraziando Chiara, e quindi le suggerisce di chiedere scusa a Jovanotti. Il momento però è davvero dolce e per questo motivo hanno deciso di condividerlo sui social consci che il risultato non fosse dei migliori.

Chiara e Fedez sono legati da sette anni, da cinque sono sposati, e hanno due figli Leone e Vittoria. La loro storia d'amore è da sempre sotto i riflettori dei social, ma questo non è mai stato un limite, anzi hanno consapevolmente scelto di farlo e come ha spiegato il rapper in una recente intervista ha dichiarato che non vuole "delegare a nessuno il racconto di me e della mia vita, questo è il motivo per cui ho deciso di raccontare la mia malattia, la mia vita, la mia famiglia: per evitare che a raccontare la mia e le nostre vite fossero gli altri al posto mio".