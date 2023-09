Ferragnez che lusso, le foto della nuova casa: Leone e Vittoria avranno il loro bagno privato

Il giorno dell'inaugurazione della nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez è sempre più vicino. Mancano ancora gli ultimi dettagli, ma il grosso dei lavori ormai è stato ultimato: i pavimenti in parquet sono stati posati, i bagni sono quasi del tutto pronti e le stanze iniziano a prendere forma con i primi arredi.

Chiara ha condiviso su Instagram alcuni nuovi dettagli dell'appartamento di lusso a CityLife nel quale la sua famiglia, probabilmente entro l'anno, si trasferirà. Gli spazi sono ampi e curati nei minimi dettagli, la scala che porterà alla zona notte, ad esempio, non è solo una parte architettonica fondamentale, ma è anche un importante elemento decorativo proprio come lo è il camino artificiale della zona living.

Parlando di spazi, però, ciò che maggiormente colpisce è la scelta di dare oltre che una camera singola a Leone e Vittoria anche un bagno privato e personalizzato. Quello del bimbo è sulle tonalità del grigio e dell'azzurro, le pareti sono rivestite di marmo con venature bianche, nere e grige, mentre il soffitto e alcune parti delle pareti sono color carta zucchero; quello della piccola Vitto invece è bianco e rosa pastello e proprio con questi due colori sono stati decorati i muri. La toilette padronale invece era già stata in parte mostrata e come vediamo dalle nuove foto si conferma sui colori del beige e del bianco, con una grande vasca ovale e una la doccia che è una vera e propria cabina in muratura, che ricorda quelle delle spa, con tanto di panchina e soffioni al muro.