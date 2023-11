Chiara Ferragni: il divano nella nuova casa è da sogno (poi mostra una stanza rossa e tutti gli scatoloni)

Il giorno tanto atteso sta per arrivare: Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria questa settimana si trasferiranno nella loro nuova abitazione. "Ultima domenica nella vecchia casa", ha scritto Ferragni in un post pubblicato su Instagram che riassume la sua settimana.

Nell'appartamento che stanno per lasciare tutti i loro oggetti sono impacchettati in numerosissimi scatoloni bianchi, ma nel super attico molti spazi sono già completamente arredati. È ancora una volta Chiara a mostrare, tramite le sue storie, la camera di Leone: le pareti sono a strisce bianche e celesti come anche la testata del suo lettino, i fumetti di Spiderman e le foto sono già posizionate nella libreria. Ogni dettaglio è stato curato e infatti anche le lenzuola sono perfettamente coordinate con la stanza e su uno dei cuscini c'è anche ricamata una grande "L".

Tra le foto pubblicate da Chiara è impossibile non notare anche una nicchia, rivestita in marmo verde, con un divanetto e al centro del muro un dipinto con un'importante cornice in legno dorato. Ma accanto a questo piccolo, ma prezioso, spazio si scorge - solo in parte - una stanza completamente rossa. Si intravedono solo il pavimento, probabilmente in moquette, le tende e anche una struttura centrale che sembrerebbe essere un divanetto o un letto tutto rigorosamente rosso. A catturare l'attenzione però è anche il super divano, color beige, che troneggia nel futuro salotto dei Ferragnez.

Chiara in uno degli scatti è comodamente seduta sul grandissimo divano ad angolo, i piedi sono comodamente raccolti vicino al corpo e lo spazio tra la testata del divano e la fine della seduta è talmente ampio che potrebbe tranquillamente sdraiarsi. La parete è anche quella beige e per la precisione dello stesso colore del divano. A illuminare il grande quadro d'arte orientale, in foglia d'oro con disegnati in altorilievo di crisantemi bianchi, due Lampe de Marseille di Le Corbusier.