Chiara Ferragni a cena con Amadeus e la moglie (senza Fedez)

"Il Festival è stato bello anche perché lo abbiamo condiviso con belle persone come voi", queste le parole di Amadeus su Instagram, ieri, dopo aver condiviso una foto della serata appena trascorsa a Milano con Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato, general manager del brand dell'imprenditrice digitale e suo fidato braccio destro.

Il direttore artistico di Sanremo ha incontrato la sua spalla femminile all'ultima edizione del Festival, con cui è nata una bella amicizia. Con lui c'era la moglie, Giovanna Civitillo, e appunto uno dei più stretti collaboratori di Chiara Ferragni. I quattro hanno cenato insieme in un ristorante in centro e si sono scattati alcune foto a tavola, sorridenti, felici di rivedersi dopo la bella avventura vissuta insieme ormai più di un mese fa. Con loro non c'era Fedez, nonostante dai social non sembrava avere altri impegni ieri sera.

Un'assenza che fa venire qualche dubbio. Il rapper avrà preferito restare a casa per non "rubare la scena" alla moglie (per usare un termine gettonatissimo nelle settimane successive al Festival, quando si parlava di un loro crisi), oppure si trattava di un incontro di lavoro? Visto il successo incassato da Amadeus quest'anno, anche grazie alla presenza di Chiara Ferragni, chissà che non stiano pensando a un bis... Del resto, squadra che vince non si cambia.

Il post di Amadeus su Instagram