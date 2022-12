Chiara Ferragni al ristorante senza reggiseno per la cena della Vigilia

Nude look a Natale per Chiara Ferragni. Direttamente dalle Dolomiti, dove sta vivendo una reunion natalizia insieme a tutta la famiglia - c'è sia quella di Fedez che la sua, composta da mamma Marina Di Guardo e dalle sorelle - l'imprenditrice digitale lancia l'ultima provocazione in fatto di moda: a cena ha infatti sfoggiato un vestito che fa delle trasparenze il suo punto forte, lasciando intravedere il seno sotto e dando un tocco sexy (anche) alla sera della Vigilia.

Un abito in toulle nero e trasparente, attillato e tempestato di piccoli brillantini, è quello scelto dall'influencer, prossima a calcare il palco del festival di Sanremo, a febbraio. Sotto all'outfit, non c'è reggiseno, in ossequio a quella battaglia del "free the nipple" ovvero "libera il capezzolo" che la 34enne porta avanti da un po' di tempo, ovvero da quando ha notato che Instagram censura i capezzoli femminili e non quelli maschili, accusando l'algoritmo di sessismo digitale. Quanto agli accessori, Ferragni ha scelto per la cena del 24 dicembre un bel paio di calze rosso fuoco, a cui ha abbinato un girocollo con una enorme rosa e un paio di scarpe altrettanto rosse. In mano ovviamente una borsetta di Chiara Ferragni Brand color argento. L'audacia del look piace. Oltre 200mila like in poche ore sono quelli collezionati dal post.

Nel video in basso, l'abito di Chiara Ferragni

Fedez è di tutt'altro stile

Di tutt'altro stile è Fedez, il marito, che ha voluto giocare invece sull'ironia indossando una t shirt sportiva a tema "Grinch" ed un semplice paio di scarpe da ginnastica. Completino abbinato a quadri, invece, per i piccoli di casa, Leone e Vittoria, che rispettano la tradizione. E così, nell'altopiano delle Alpe di Siusi, la famigliola si gode un po' di riposo al termine di un anno intenso dal punto di vista professionale ed emotivo. Era marzo infatti quando Fedez scoprì di avere un cancro al pancreas, vinto per fortuna. Ed oggi c'è un motivo in più per festeggiare.