Cesara Buonamici punge Chiara Ferragni: "L'avidità è una cattiva consigliera" (video)

La vicenda di Chiara Ferragni protagonista del video di scuse diffuso dopo la multa dell'Antitrust per la vicenda Balocco resta l'argomento più caldo di queste ore. Non solo i social, ma anche i tg e i programmi di intrattenimento delle reti generaliste come La Vita in Diretta su Rai1 e Pomeriggio 5 su Canale 5 hanno dedicato ampio spazio al caso, commentato insieme agli ospiti di Alberto Matano e Myrta Merlino presenti nelle varie dirette di lunedì 18 dicembre 2023.

Qualche perplessità sulla faccenda è stata espressa da Cesara Buonamici: "Lei adesso ha certamente fatto un danno a sé stessa, ora però rimedia con questa offerta importante di un milione all’ospedale", ha esordito la giornalista nel salotto di Canale 5: "Ok, c'è della generosità, ma forse anche dell'astuzia in questa sua mossa. Una sorta di recupero. E comunque ha generato un sospetto anche su altri che fanno la sua attività. Quindi è un qualcosa che è successo e non finisce così". Replicando a Eleonora Giorgi che spiegava di credere alla totale buona fede espressa in quel video, Buonamici ha proseguito: "Le scuse sono certamente importanti e necessarie, però insomma, lei paga per il danno che subisce. Più il danno è grande, più l'errore si paga caro, ma non finisce certo così. Questo può lasciare una scia di dubbi su altri. Un consiglio generale bisogna darlo: l'avidità è una cattiva consigliera".

Intanto la vicenda non pare davvero finita qua: oggi Selvaggia Lucarelli, la prima che un anno fa sollevò la scarsa chiarezza sulla collaborazione tra Ferragni e Balocco, ha pubblicato un'inchiesta sulle sue uova di Pasqua x Dolci Preziosi lanciate nel 2021 e nel 2022 a sostegno del progetto benefico 'I Bambini delle Fate', associazione fondata da Franco Antonello, papà di Andrea, un ragazzo con autismo spesso in tv, e che pare riprendere lo stesso schema dei pandori Balocco. "Mentre scrivo questo articolo e dopo aver telefonato a Dolci Preziosi e a “I bambini della Fate”, Chiara Ferragni sta stranamente cancellando dai suoi social numerosi post con le uova pasquali sia nel 2021 che nel 2022", dice Lucarelli: "Sperava di passarla liscia e di postare il prossimo tour della nuova casa da milionaria in attesa del lancio della “zucca di Halloween griffata Chiara Ferragni” del cui successo commerciale avrebbero beneficiato, ovviamente, i bambini. I suoi".