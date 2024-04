Che fine ha fatto Chiara Ferragni, scomparsa dai social

Risale al 30 marzo l'ultimo post di Chiara Ferragni su Instagram. Una serie di scatti della sua vacanza a Dubai - con i figli immortalati rigorosamente di spalle - insieme alla sorella Valentina e alla mamma Marina. Da allora l'imprenditrice digitale non si mostra più sui social. Niente più foto, tantomeno storie o adv del suo brand. Sul suo profilo regna il silenzio.

L'ultima pausa simile - anzi, fu ancora più lunga - risale allo scorso dicembre, dopo il pandoro gate. Ferragni pubblico un video di scuse al quale seguirono giorno di oblio social. Stavolta nessuno scandalo, ma il silenzio è lo stesso e i follower si chiedono cosa può essere successo. Tornata da Dubai, dove ha trascorso il lungo weekend di Pasqua in famiglia, Chiara ha fatto perdere le sue tracce e non si vede neanche nelle storie delle persone a lei più vicine in questo difficile momento. Le sorelle e la madre continuano a pubblicare contenuti, ma di lei nemmeno l'ombra.

Leone e Vittoria sono ancora a Miami con Fedez (e i nonni paterni) mentre lei è a Milano, sola nella nuova casa. Non solo non ci sono i figli, ma non c'è neanche il cane Paloma, da giorni affidata al cognato Riccardo Nicoletti. Chiara Ferragni sembra essersi chiusa in un momento tutto suo, alle prese con un crollo professionale non indifferente e i cocci del suo matrimonio ormai - a quanto pare - irrecuperabile. È un periodo buio per lei e l'assenza dai social - che sono il suo lavoro - lo conferma. Il ritorno dei figli in questi giorni l'aiuterà sicuramente a ritrovare il sorriso, ma per il momento la sua vita prende beffardamente il titolo del suo documentario uscito nel 2019, all'apice del successo. Unposted.