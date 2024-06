Chiara Ferragni, chi è Andrea Bisciotti: il suo nuovo "fidanzato". Poi il dettaglio sugli incontri segreti

Il gossip non si ferma su Chiara Ferragni e i suoi flirt. Dopo la presunta liaison con Tony Effe ecco che, anche Dagospia, conferma le voci riguardanti Andrea Bisciotti: medico ortopedico, originario della Versilia, e che lavora all’Humanitas di Milano. Il portale diretto da Roberto D’Agostino.

Ha 31 anni, dopo la laurea in medicina a Parma si è stabilizzato a Milano. Il primo a parlare del misterioso ortopedico è stato il sito "Mam-e.it”. A confermarlo è stato poi Roberto D'Agostino aggiungendo che il medico, da quello che si evince dal suo profilo Instagram, ha una vita da sportivo, ama il surf, andare in barca e anche le moto d'acqua. Su Instagram il medico ha il profilo chiuso, possiamo però scoprire che ha 3.924 follower e dalla sua immagine di profilo confermare che sia un amante dello sport.

Lui e Chiara si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e che la loro frequentazione starebbe andando avanti, in segreto, da giorni. E proprio questo loro amore, ancora acerbo, avrebbe spinto Ferragni a recarsi a Forte dei Marmi così tante volte nell'ultimo periodo. E Tony Effe? Oggettivamente i due si stanno frequentando, come hanno dimostrato le foto di Chi, ma potrebbe essere una semplice amicizia.