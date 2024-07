Chiara Ferragni, il suo storico negozio verso la chiusura

Le conseguenze dell'ormai famoso "pandoro gate" proseguono per Chiara Ferragni. Dopo la fine del matrimonio con Fedez che - per ammissione dello stesso rapper - sarebbe saltato anche per via della complessa situazione riguardante la moglie, l'assetto delle società che fanno capo all'influencer ha già subito importanti cambiamenti: l'ex manager Fabio Maria Damato è stato estromesso dall'impianto che per anni aveva guidato, mentre mamma Marina Di Guardo ha fatto il suo ingresso nella holding Sisterhood come titolare di un ampio pacchetto di deleghe.

Adesso però arriva un nuovo dettaglio che si collega sempre alla crisi scatenata dal caso Balocco. Secondo il settimanale Chi, infatti, ad agosto chiuderà uno dei più famosi e storici negozi di Chiara Ferragni, quello in via Capelli a Milano. Si tratta del suo primo store con il suo nome inaugurato nel 2017, a due passi da Piazza Gae Aulenti, esteso su una superficie di 120 metri quadrati. All'epoca il marchio Chiara Ferragni era già presente in oltre 300 punti di vendita nel mondo e sul sito e-commerce.

In quello stesso store nel primo giorno di saldi invernali e dunque a poche settimane dall'inizio della crisi mediatica collegata al noto "errore di comunicazione", si registrò l'accenno di un evidente segno della difficoltà in cui versava il mondo Ferragni: il negozio si presentava pressoché vuoto. "Chiara Ferragni ormai è caduta in declino, poverina - fu allora il commento di una donna entrata nel punto vendita con la figlia - non abbiamo niente del suo brand e penso che non compreremo mai qualcosa. Stavo guardando una valigia rosa per mia figlia che andrà a Londra ma non penso la prenderò".

In questi mesi Chiara Ferragni non ha più accennato pubblicamente ad argomenti inerenti la situazione economica e finanziaria delle sue società: sui social l'influencer continua a mostrarsi serena nella sua prima estate senza Fedez, tra cene, feste, amici e famiglia. "Sono più bella? Mi fa bene la separazione", ha detto giorni fa a un passante sulla spiaggia di Forte dei Marmi che per la prima volta ha potuto avvicinarla come non era mai accaduto prima.