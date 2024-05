Chiara al cinema, un produttore la vorrebbe fortemente: la possibile svolta

La carriera cinematografica di Chiara Ferragni potrebbe non essere così lontana. Il suo debutto sul grande schermo potrebbe essere affidato al produttore Andrea Iervolino (Ferrari, Lamborghini, Muti - The Ritual Killer). Secondo il settimanale Chi, Iervolino vorrebbe particolarmente Ferragni in uno dei suoi progetti e infatti nell'ultimo "mese le ha offerto diversi copioni". E nei progetti possibili "la storia sui fratelli Maserati e un biopic sulla sua vita (tra ascese e cadute)". Una sorta di nuovo "The Ferragnez" ma senza Fedez e probabilmente con tratti meno da docu-reality.

Il cinema potrebbe rappresentare per l'imprenditrice una sorta di rinascita, anche se la questione pandoro-pubblicità ingannevole-truffa aggravata ancora non è stata chiusa.

La guerra social con Fedez

In questi giorni Chiara e il suo ex marito si stanno facendo la guerra sui social. Dopo la pubblicazione dei video, diventati virali, di Fedez in compagnia di una modella ventenne, Chiara ha iniziato a lanciare provocazioni tramite commenti, like a commenti strategici e anche con un TikTok in cui aveva un'espressione disgustata e con gli occhi rivolti verso il cielo. Lei ha anche pubblicato due foto con una statua di Napoleone, per molti suoi fan una chiara frecciata al rapper con citazione di Marracash.