Chiara Ferragni e Fedez, c'è un angolo da sogno nella nuova casa: le foto della "sala cinema"

Aveva già dato un antipasto della cucina e del bagno, ma questa volta Chiara Ferragni fa le cose in grande e mostra quella che sarà la stanza più spettacolare della sua nuova casa: la sala del cinema. Siamo sempre a Citylife, prestigioso quartiere di Milano in cui l'imprenditrice digitale già vive insieme al marito Fedez e ai due figli Leone e Vittoria, ma dove ha acquistato un nuovo appartamento che sarà pronto nei prossimi mesi.

"La prima sala sarà la sala del cinema", scrive a corredo delle foto pubblicate, "Vittoria sta provando tutti mobili". A corredo del post, alcune immagini che vedono Chiara insieme ai figli e alla madre Marina mentre si accomodano sui divanetti rossi che ospiteranno presto la famiglia Ferragni. L'area è dotata di ogni comfort: morbide poltroni, lunghi tendaggi. Non è chiaro se frontalmente ci sarà un proiettore o una grande televisione.

Quel che è certo è che le foto hanno già conquistato i follower: oltre ventimila like in appena quindici minuti. Ma qualcuno "punge": "Praticamente la sala cinema è grande quanto tutta casa mia". E ancora: "Sto pensando alla polvere tra i moduli del divano".

Assente alla supervisione dei lavori è Fedez, probabilmente alle prese con impegni professionali. Un mese i due influencer avevano inoltre mostrato un altro acquisto immobiliare: Villa Matilda, una villa da sogno comprata sul Lago di Como, tradizionale meta di famiglia nei momenti di relax. Le immagini dell'immobile, spaziosa, luminosa e con vista sullo specchio d'acqua, toglievano il fiato. Saranno insomma questa i nuovi nidi d'amore dei Ferragnez, finalmente di nuovo uniti dopo la crisi vissuta ai tempi di Sanremo 2023 a febbraio, quando lei era conduttrice e lui uno spettatore che le rovinò la festa per via dello scandalo organizzato col cantante Rosa Chemical (i due rapper mimarono atti sessuali in platea). Prosegue così la storia della famiglia più famosa della rete. Non resta che aspettare le prossime puntate.