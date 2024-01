Chiara Ferragni, Coca Cola dice stop alla collaborazione

Il 2023 di Chiara Ferragni non è iniziato nel migliore dei modi. Il caso Balocco continua a creare dibattito, polemiche e soprattutto preoccupazione nei brand che da anni collaborano con l'imprenditrice e influencer. Anche Coca Cola avrebbe deciso di fare un passo indietro decidendo di interrompere, chissà forse solo momentaneamente, le relazioni con Ferragni.

Secondo quanto riporta La Repubblica, Coca Cola aveva scelto Chiara a dicembre (forse prima dell'arrivo della sanzione dell'Antitrust) per girare uno spot pubblicitario "che sarebbe dovuto uscire a fine gennaio". Le tempistiche non erano casuali Coca Cola voleva sfruttare la vicinanza all'inizio del Festival di Sanremo visto che l'influencer lo scorso anno Chiara si trovava proprio sul palco dell'Ariston. Dopo la sanzione però Coca Cola si sarebbe tirata indietro e a breve dovrebbe uscire lo spot ma con un'altra, o un altro, protagonista (le riprese saranno a Milano).

Coca Cola ha seguito, nella decisione, Safilo che lo scorso 21 dicembre ha disdetto la licenza per gli occhiali del brand Ferragni. Di tutt'altra visione Pigna che invece continua a sostenere Chiara.

"Collaboriamo con Chiara Ferragni da diversi anni, avendo avuto modo di apprezzarne le doti umane e imprenditoriali - ha spiegato l’ad Massimo Fagioli in una nota -. La relazione commerciale tra i due brand italiani è stata proficua e soddisfacente in tutti i mercati in cui operiamo. La storia di 185 anni di Pigna, la nostra leadership e il nostro stile aziendale ci portano a guardare verso il futuro, con l’auspicio che l’attuale non facile contesto possa essere superato".

Intanto però Chiara avrebbe però firmato un importante contratto con un "marchio che fa parte di un colosso internazionale" chissà tra quanto vedremo nelle sue storie questa fondamentale collaborazione, perché intanto Chiara è tornata a pubblicare dopo settimane di silenzio social.