Chiara Ferragni, nuova denuncia del Codacons

Il 2023 sta per finire, ma non le beghe per Chiara Ferragni. Proprio nel periodo tra Natale e Capodanno alcuni video pubblicati su TikTok hanno riacceso l'attenzione sull'influencer e il suo brand, attenzione che dal caso Balocco non è mai veramente scemata. Alcuni clienti hanno lamentato di non aver mai ricevuto gli ordini fatti e pagati a novembre, altri hanno spiegato come il servizio clienti non gli sia stato utile. Proprio a riguardo di queste lamentele social il Codacons avrebbe deciso di presentare un nuovo esposto contro Ferragni.

"Nell'esclusivo interesse dei consumatori, e nel rispetto dei nostri fini statutari, abbiamo deciso di presentare sul caso un esposto alla procura della Repubblica di Milano", riporta una nota dell'Associazione dei consumatori come scrive Il Giornale. Il TikTok di denuncia è diventato virale e sono stati in molti a commentare raccontando le loro esperienze con gli acquisti sul sito di Ferragni. E la decisione sarebbe legata al voler accertare le "segnalazioni circa i disservizi denunciati dagli utenti e ripresi dai mass media, e la causa degli stessi. Spetta infatti agli organi competenti accertare i fatti e verificare non solo la fondatezza delle denunce, ma anche le relative responsabilità".

Nel mentre le indagini delle procure proseguono e l'ultima, in linea temporale, ad aver aperto un fascicolo sull'imprenditrice è Trento. Quella di Milano sarebbe già in possesso dei documenti su cui l'Antitrust ha comminato la sanzione a Ferragni e a Balocco. Al momento sembrerebbe escluso il reato di truffa aggravata, ma potrebbe configurarsi quello di frode in commercio.