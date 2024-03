Chiara Ferragni rompe il silenzio: "Non è un momento facile, la perfezione è un'illusione"

Chiara Ferragni e Fedez stanno parlando pochissimo della situazione familiare che stanno affrontando. Una situazione nuova per i Ferragnez, che della loro vita privata hanno sempre parlato e mostrato molto (come dimenticare la serie tv su Prime Video The Ferragnez). Sulla separazione tutto tace, potrebbe trattarsi anche solo di un momento di allontanamento, forse scopriremo di più questa sera visto che Chiara sarà ospite di Che tempo che fa e risponderà alle domande di Fabio Fazio. Al momento è impossibile sapere di cosa i due parleranno ma i temi caldi, caso Balocco e separazione, non potranno non essere toccati.

Forse, proprio per questo motivo, l'imprenditrice è molto emozionata. Un'emozione quasi paradossale se pensiamo che nel 2017 Ferragni ha parlato agli studenti di Harvard del suo successo, ha co-condotto il Festival della canzone italiana con Amadeus nel 2023, ma soprattutto se pensiamo come lei da sempre parli di se stessa sui social. L'ansia, assolutamente lecita, potrebbe anche semplicemente nascere dal fatto che è sempre stata lei a raccontarsi e lasciare che sia qualcun altro, ovvero Fazio, a dettare i temi e i tempi è sicuramente una novità (anche perché per Chiara questa sarà la seconda volta in tv, la prima fu con Sanremo).

E di questa ansia ha parlato, scontato dirlo, nelle storie sul suo profilo Instagram. "A dir poco agitata per stasera - ha scritto -. Mandatemi tutte le vostre good vibes. Grazie a tutti per i messaggi". "Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò... Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così. Vi voglio bene. Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera - ha continuato Ferragni -. E se stasera non sarà perfetta come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un'illusione. Voglio essere me stessa con le mie fragilità... Ci vediamo alle 21:00, sento la vostra energia e spero mi porti fortuna".