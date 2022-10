Chiara Ferragni sulla comunità Lgbt: "È triste pensare che sia ancora difficile fare coming out"

Chiara Ferragni, paladina dei diritti delle donne e delle minoranze si è espressa ancora una volta sul tema della comunità Lgbt per precisare a tutti quale sia il suo pensiero. In occasione del Coming Out Day, la ricorrenza internazionale celebrata, ogni 11 ottobre, per celebrare l'importanza del fare coming out, l'imprenditrice digitale più famosa d'Italia ha detto la sua sottolineando quanto ci sia ancora bisogno di lottare per fa sì che, dichiarare al mondo il proprio orientamento sessuale, diventi una normalità e non qualcosa di troppo difficile da fare, soprattutto quando la propria sessualità si distacca dai preconcetti radicati della società moderna.

In una sua storia su Instagram, Chiara Ferragni, ha specificato il suo pensiero sul tema usando queste parole:

"Oggi si celebra il coming out day ed è triste pensare che per molti sia ancora difficile farlo. Continueremo a lottare perché il coming out sia un momento di consapevolezza serena, sperando arrivi il giorno in cui non sarà necessario fare coming out per essere se stessi".

Questa la dichiarazione dell'influencer e mamma di Leone e Vittoria che si è apertamente schierata a favore di una società che dia a ogni individuo la libertà di essere se stesso senza sentire il peso della morale, del pregiudizio, del tabù sulle spalle.