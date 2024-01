Arriva il ddl beneficenza, Chiara Ferragni si complimenta: "Lieta del lavoro del governo"

Il ddl Beneficenza che molti hanno ribattezzato proprio "Legge Ferragni" è stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Cinque gli articoli pensati per colmare il vuoto normativo definendo le informazioni che i produttori sono tenuti a dare sulla beneficenza, le modalità e i tempi di comunicazione all'Autorità garante per il mercato e la concorrenza, le sanzioni. L'obiettivo è quello di evitare che possano ripetersi casi come quelli che hanno coinvolto l'influencer che proprio a stretto giro ha commentato il ddl dicendosi "felice" per questo risultato.

"Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo" è la nota di Ferragni diffusa da Ansa: "Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali. Questo dl consente di colmare una lacuna che da una parte impedisce di cadere in errore, ma dall'altra evita il rischio che da ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per la paura di essere accusato di commettere un'attività illecita".

La "legge Ferragni" e le parole di Meloni

La norma sulla trasparenza della beneficenza, nata dopo l'arcinoto caso pandoro Ballocco e perciò ufficiosamente definita con il suo cognome, è stata annunciata qualche giorno fa da Giorgia Meloni in tv. La vicenda "ha fatto vedere che c'è un buco in termini di trasparenza nella normativa delle attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico. Voluto o non voluto, adesso vi si può incappare", ha spiegato la premier nel programma Quarta Repubblica durante un'intervista che è stata anche il modo per chiarire la sua posizione rispetto all'imprenditrice.

"Non sono pentita" ha affermato a proposito delle dichiarazioni rilasciate ad Atreju lo scorso dicembre a pochi giorni dalla multa comminata dall'Antitrust all'imprenditrice poi indagata per truffa. E "Mi è dispiaciuto che sia stato letto come uno scontro. Figuriamoci se c'era voglia e interesse a uno scontro con Chiara Ferragni" ha aggiunto: "Stavo dicendo una cosa in positivo, verso le persone che producono un'eccellenza che noi vediamo attraverso gli influencer e diamo più peso a chi la indossa rispetto a chi la produce. Poi ho fatto un passaggio perché era di cronaca la vicenda del pandoro, ma è la sinistra che si è sbracciata per difendere e ha creato un caso politico, manco avessi attaccato Che Guevara".