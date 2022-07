Chiara Ferragni festeggia il compleanno del cane Matilda: "Ha sconfitto il cancro ed è ancora con noi"

Oggi è un giorno importante per i Ferragnez. Matilda, il bulldog francese di famiglia, compie 12 anni e 'mamma' Chiara Ferragni festeggia questo traguardo importante con i figli Leone e Vittoria. Nel video pubblicato su Instagram eccoli insieme in salotto, sul divano, a cantare "Tanti auguri" a Mati. Davanti alla cagnolina un piatto con la sua pappa preferita e una candelina, che Leo vuole far soffiare proprio a lei. "Soffia, Mati non può soffiare" gli dice divertita l'imprenditrice digitale, mentre Vittoria osserva curiosa la scena.

Chiara Ferragni è legatissima a Matilda, accanto a lei da quando la sua carriera social ancora non era decollata del tutto (aveva da poco creato il blog The Blond Salade). Le parole che le dedica sono piene d'amore: "Buon dodicesimo compleanno alla mia prima figlia e alla mia guerriera che due anni fa ha sconfitto il cancro ed è ancora con noi nonostante le probabilità e ci rende la famiglia più felice. Sono grata per tutto il tempo che passiamo insieme".

Il tumore di Matilda

Nel 2020 a Matilda venne diagnosticato un tumore. Per settimane Chiara Ferragni e Fedez hanno temuto il peggio, ma fortunatamente ha risposto bene alle cure e le sue condizioni sono migliorate poco dopo. Prima è stata ricoverata dal loro veterinario di fiducia, a Milano, poi l'hanno portata a Zurigo, in una clinica specializzata, dove si è sottoposta alla radioterapia. Anche Matilda è una star dei social: su Instagram ha oltre 400 mila follower ed è una presenza fissa nei post e nelle storie dei Ferragnez, tanto da diventare un cane famoso ormai in tutto il mondo.

Il post pubblicato su Instagram da Chiara Ferragni