Buon compleanno Chiara Ferragni: le foto e il video della festa di mezzanotte

Giorno di festa per Chiara Ferragni: oggi, 7 maggio 2022, l'imprenditrice digitale compie 35 anni e per l'occasione ha organizzato un weekend nella sua amata Sicilia, Palermo per la precisione, con le persone più importanti della sua vita. La partenza verso l'isola che fu anche location per il suo matrimonio con Fedez cinque anni fa (allora fu Noto il luogo scelto per le nozze) è avvenuta ieri insieme al marito e ai figli Leone e Vittoria. Arrivati nel capoluogo siciliano, la famiglia si è sistemata nell'incantevole Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel, palazzo iconico della città ddirettamente sul mare e ai piedi del Monte Pellegrino.

Le foto della cena di compleanno di Chiara Ferragni

"Nothing like Italy", ovvero, "niente come l'Italia" scrive Chiara a corredo del video che mostra l'incantevole giardino dell'albergo, dotato di una splendida piscina davanti a un panorama mozzafiato. Poi eccola pronta per la cena a cui hanno preso parte gli amici storici, tra cui Chiara Biasi e anche la sorella Valentina che con lei, in un look scintillante composto da un reggiseno a triangolo, pantaloni trasparenti e giubotto di pelle, hanno aspettato la mezzanotte. Video e foto di auguri sono stati pubblicati sui social dai presenti, tra cui, naturalmente, Fedez che a lei ha rivolto il più sentito degli "auguri, amore mio".

La festa con trencento invitati

I festeggiamenti per il compleanno di Chiara Ferragni non sono certo finiti qui. Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, questa sera si dovrebbe tenere un grandissimo party a cui sarebbero attese trecento persone tra cui la sorella Francesca, mamma Marina Di Guardo e papà Marco Ferragni che arriveranno a Palermo in queste ore. Certamente i social sapranno aggiornare i follower sulle novità di una giornata che si predispone come un vero evento.

(Di seguito, il video di un momento del brindisi di compleanno)