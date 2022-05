Compleanno Chiara Ferragni, le foto inedite di mamma Marina e papà Marco

Sui social fioccano dediche di auguri per Chiara Ferragni. Oggi l'imprenditrice digitale seguita da quasi 27 milioni di follower compie 35 anni e per l'occasione anche mamma Marina Di Guardo e papà Marco hanno dedicato alla loro primogenita un post che evidenzia la fierezza per la loro bambina diventata una donna realizzata in ambito professionale e privato.

"Tantissimi auguri amore mio! Quanto sono orgogliosa di te, di ciò che hai saputo costruire in tutti questi anni. Ma soprattutto, sono fiera della bella persona che sei, dei valori che ti porti dentro, dell’empatia e della grazia che ti contraddistinguono. Non sei mai cambiata: sempre e comunque la stessa bimba candida ed entusiasta, pronta a rivolgere il suo sguardo incantato sul mondo": queste le parole che la scrittrice ha rivolto a Chiara, ritratta in una raccolta di foto che mostrano la festeggiata da bambina e poi da adulta insieme alla sua mamma che stasera sarà con lei in Sicilia per festeggiarla nel grande party organizzato per l'occasione.

Papà Marco non è stato da meno: "7 maggio, buon compleanno Chia" ha scritto l'uomo accanto alla rassegna di un passato che lo vede accanto a lei nella infanzia e poi negli anni.

Anche le sorelle Valentina e Francesca hanno espresso i loro auguri per Chiara, al centro delle attenzioni della famiglia e di tutti gli amici che, già da ieri, hanno preso parte al weekend che si preannuncia ricco di sorprese.

La festa con trencento invitati

I festeggiamenti per il compleanno di Chiara Ferragni sono iniziati la notte scorsa a Palermo e proseguiranno per tutto il weekend con altri invitati che dovrebbero arrivare in Sicilia in queste ore. Secondo le indiscrezioni, stasera si dovrebbe tenere un grandissimo party a cui sarebbero attese trecento persone tra cui la sorella Francesca, mamma Marina Di Guardo e papà Marco Ferragni. Sui social gli aggiornamenti per i follower, anche loro visrtualmente ospiti di quello che si preannuncia come un grande evento.