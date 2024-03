Chiara Ferragni festeggia il figlio Leone: la dedica e la foto nel cuore della notte

Arriva nel pieno di uno dei periodi più difficili della vita di Chiara Ferragni il compleanno del suo adorato Leone che oggi, 19 marzo, giorno della Festa del papà, compie 6 anni. La bufera che ha investito l'imprenditrice sul piano professionale e reputazionale prima, giudiziario poi e, ancora, privato, vista la crisi tutt'ora in corso con Fedez, non sembra placarsi, ma l'occasione del compleanno del suo primogenito certamente servirà ad alleviare la pesantezza di questo momento. A lui, infatti, al piccolo Leone che le dormiva accanto, Chiara ha rivolto un pensiero nel cuore della notte, nelle prime ore di una giornata che sarà speciale per tutta la famiglia: "Dormire accanto a te mentre compi sei anni ricordandomi il momento più magico della mia vita: quando mi hai reso una mamma. Ti amo, vita mia". Parole piene d'amore quelle di Chiara che sono state completate da una foto con la mano di Leo stretta in quella della sua mamma.

Al momento da parte di Fedez non ci sono state dediche social per il figlio in questo che è il primo compleanno festeggiato separatamente dalla coppia. "È un periodo veramente doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante", ha ammesso qualche giorno fa ai follower Chiara: "Non posso farvi vedere tutto, raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male. Basta fingere che tutto vada sempre bene". Fedez, invece, sulla delicata situazione personale ha fatto un accenno a Valerio Staffelli di Striscia la notizia proprio nelle scorse ore: "Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango" ha detto a proposito delle illazioni su una presunta strategia messa a punto con la moglie per salvare le rispettive aziende in un momento di forte crisi. Ora gli occhi sono puntati sul suo profilo Instagram dove potrebbero spuntare anche da parte sua gli auguri al suo dolcissimo primogenito.