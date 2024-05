Chiara Ferragni, il primo compleanno senza Fedez dopo anni: le sue parole

Chiara Ferragni compie oggi 37 anni, ma è un compleanno diverso rispetto agli altri. Il primo, dopo tanti anni, senza Fedez. Non solo l'imprenditrice digitale sta attraversando una bufera professionale che ha quasi distrutto la sua immagine, ma si trova anche nel bel mezzo di una crisi personale dovuta alla fine del suo matrimonio. Eppure, in un giorno così importante, non rinuncia a festeggiare, anche se in modo decisamente più low profile.

La foto di una torta al cioccolato adornata da una singola candelina rosa e tre emoticon: due faccine sorridenti e una commossa. Così, in una storia su Instagram pubblicata in tarda notte, Chiara Ferragni si appresta a festeggiare il suo 37esimo compleanno. Mentre la torta lascia intuire una celebrazione più intima, in casa, con una bella colazione al cioccolato insieme ai figli Leone e Vittoria, sui social arrivano gli auguri della mamma, Marina Di Guardo, che condivide una serie di fotografie che ripercorrono la vita di Chiara, dall'infanzia fino ad oggi. Ad accompagnare le immagini il messaggio: "Buon compleanno, amore mio".

Al momento nessun commento da parte di Fedez che ieri si trovava a Roma, per presenziare al processo che l'ha visto imputato per calunnia ai danni del Codacons. Al termine del colloquio, dove il rapper si è difeso dalle accuse, la procura ha chiesto il proscioglimento.

Le parole di Chiara Ferragni nel giorno del suo compleanno

Una foto davanti alla torta, in casa, abbracciata ai figli, mentre si gode tutto il loro amore. Così Chiara Ferragni si mostra nel giorno del suo compleanno: "Questo è un compleanno speciale per me - si legge nel post - Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l'amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita".