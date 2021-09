Chiara Ferragni, la passeggiata a Parigi è bollente: tra trasparenze e copricapezzoli d'oro

Passeggiata bollente in giro per Parigi per Chiara Ferragni. Al ritorno nella capitale francese, dove non tornava da due anni, l'imprenditrice digitale sfoggia un look super sexy per celebrare l'arrivo della Parigi Fashion Week. Outfit che colleziona 500mila like in mezz'ora attraverso le foto condivise su Instagram: jeans scuri, maglia completamente trasparente, copricapezzoli dorati e un filo di perle. Si conclude così il vestiario dell'influencer italiana di moda più famosa al mondo.

Fià nelle scorse settimane Ferragni, moglie del rapper Fedez, si era immortalata con lingerie sensuale. Slip e reggiseno in pizzo nero che lasciavano spazio ad un clamoroso "vedo-non-vedo". Il messaggio era quello per cui l'influencer, 24 milioni di follower, si batte da tempo: la lotta contro il tabù, ormai retrogrado, che vuole le madri caste ed angelo del focolare e dunque prive del diritto di esprimere tutta la propria sensualità. Lei, che di figli ne ha due, Vittoria e Leone rispettivamente di tre anni e cinque mesi, si è resa volto pubblico di questa battaglia mediatica.