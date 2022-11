"Copriti maleducata" e Chiara Ferragni si infuria: "Mi fate venire voglia di andare in giro nuda"

Chiara Ferragni va su tutte le furie per un commento sul suo comportamento social che sembra non esserle piaciuto affatto. L'influencer e imprenditrice digitale, infatti, dopo aver postato uno dei suoi soliti video osé che la ritraggono in intimo e quasi "senza veli" ha ricevuto un attacco da parte di un hater che l'ha criticata duramente per il suo atteggiamento social. Cosa è stato recriminato alla Ferragni? Di essere "maleducata" per mettersi continuamente a nudo e mostrare il suo corpo (spesso integralmente) senza alcun pudore.

"Copriti maleducata" le, infatti, scritto l'utente Instagram sotto uno dei suoi ultimi post osé e la moglie di Fedez non sembra aver preso bene questo attacco. Anche se solitamente la Ferragni passa sopra i commenti negativi, questa volta ha deciso di rispondere a tono alla persona in questione pubblicando il suo commento e dedicandogli una storia Instagram dove contrattacca.

"Questi sono i commenti che, ogni volta che posto qualcosa un pelino più sexy, mi fanno venire voglia di andare in giro nuda", dice Chiara senza peli sulla lingua con un tono decisamente scocciato per la critica ricevuta. Sembra proprio che l'hater abbia toccato uno dei nervi scoperti della Ferragni facendola innervosire non poco. Staremo a vedere se, ora, Chiara, per provocazione, pubblicherà qualcosa di ancora più sexy e "vedo non vedo".