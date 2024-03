Chiara Ferragni riceve il corno portafortuna di Myrta Merlino: la reazione nel video di Pomeriggio 5

"Se è stato benedetto da Myrta speriamo porti fortuna!": commenta così Chiara Ferragni la consegna del cornetto portafortuna promessole ieri da Michel Dessì, inviato della trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino. Dessì ne aveva regalato uno a Fedez la settimana scorsa e, oggi, come da richiesta dell'influencer, ne ha portato uno anche a lei.

"Come promesso ecco il corno, questo porta fortuna! Ha portato fortuna anche a Federico, ha visto il Codacons?", dice Michel Dessì. "Speriamo porti fortuna anche a me allora, vi ringrazio!" risponde l'imprenditrice. "Per cosa, le sentenze del Tar…?", le chiede l'inviato. "Per tutto quanto, se è stato benedetto da Myrta speriamo porti fortuna!”, la risposta della destinataria del dono. "L'abbiamo benedetto non si preoccupi! In bocca al lupo!" l'augurio dell'inviato ringraziato da Chiara, destinataria anche di un nuovo Tapiro da parte di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5, infatti, l'ha intercettata oggi per consegnarle la statuetta in merito alle voci della sua separazione da Fedez. Domenica 3 marzo, inoltre, Chiara Ferragni sarà ancora in tv per l'intervista con Fabio Fazio nel programma Che Tempo Che Fa che si farà nonostante il Codacons si fosse opposto con un ricorso al Tar.