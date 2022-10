Chiara Ferragni, il costume di Halloween scopre (totalmente) il lato b

Chiara Ferragni osa sempre con i suoi look spesso provocanti e provocatori e non poteva non farlo in occasione di Halloween, una delle feste più attese che permette di spaziare tantissimo con i travestimenti. L'influencer e imprenditrice digitale, infatti, per festeggiare la festa più spaventosa dell'anno ha deciso di dare sfogo alla sua fantasia e trasformarsi in una pop star icona degli anni '90. Di chi stiamo parlando? Non una qualunque perché la Ferragni ha scelto di copiare proprio il look di Christina Aguilera nel videoclip di Dirrty, il suo grandissimo successo del 2002. Chi non ricorda, infatti, quegli iconici pantaloni bucati sul sedere che hanno fatto tanto discutere all'epoca e che adesso, indossati da Chiara Ferragni, torneranno non solo a far discutere ma, molto probabilmente, diventeranno anche di moda.

E se il lato b di Chiara è totalmente scoperto da un paio di pantaloni di pelle che lascia vedere solo gli slip che riportano la scritta "nasty", cioè "cattiva ragazza" anche il seno e l'addome dell'influencer sono messi in bella vista con un micro bikini a righe bianche e rosse che non lascia molto spazio all'immaginazione. Chiara, così, si è trasformata in Christina Aguilera ispirandosi non solo al suo iconico outfit ma copiandole anche i suoi capelli metà biondi e metà neri che, anche loro, all'epoca erano diventati il must-have per tutte le ragazze.

E così, Chiara Ferragni per far vedere a tutti, con fierezza, il suo geniale e super sexy costume per la festa di Halloween, svoltasi ieri sera in compagnia di suo marito Fedez e tutti i loro amici, ha postato sul suo profilo Instagram un reel dove, con una camminata sexy, ha messo in mostra tutta la sua bellezza e l'originalità del suo costume.