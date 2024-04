Chiara Ferragni, è crisi nera: "Ha bisogno di 6 milioni, cerca soci"

Chiara Ferragni corre ai ripari. Dopo il caso Balocco i ricavi della Fenice srl - società che detiene il suo marchio e gestisce i vari contratti - sono crollati del 40%. Gli sponsor sono fuggiti a gambe levate - Safilo e Coca Cola tra i primi, così come Pigna - e i post sponsorizzati sono scomparsi, riducendo di fatto quasi a zero il lavoro social dell'imprenditrice digitale.

I consulenti che ha ingaggiato, come fa sapere Il Messaggero, l'hanno invitata a prepararsi a perdite da uno a tre milioni di euro nei prossimi tre anni, motivo per cui suggeriscono di trovare nuovi soci disposti a investire. L'impresa di Chiara Ferragni ha bisogno di 5 o 6 milioni di euro e attualmente solo allargando la compagine azionaria sarebbe possibile ottenerli. Certo, questo per l'ex blogger di moda significherebbe vedere ridursi drasticamente il suo potere, ma a quanto pare sembra l'unica soluzione percorribile per evitare il peggio.

Per quanto riguarda il danno di immagine, invece, non bastano solo nuovi soci. Ma per quello, a quanto pare, Chiara Ferragni sta lavorando parallelamente con un altro team. Piano piano prova a risalire la china, ma ad oggi sembra difficile poter tornare ai fasti anche solo di un anno fa.