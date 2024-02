Chiara Ferragni toglie gli anelli: crisi con Fedez?

Aria di crisi nel nuovo super attico di CityLife a Milano? In queste ore si fa sempre più insistente il pettegolezzo che vede Chiara Ferragni e Fedez ai ferri corti. L'ombra di una possibile incrinatura nella coppia aleggia dal 20 gennaio circa, quando i due hanno trascorso un fine settimana divisi proprio nei giorni in cui si vociferava che l'imprenditrice avesse fatto visita a un avvocato divorzista.

La presunta crisi sembrava rientrata e poi lo scoop: Chiara Ferragni in vacanza con le sorelle, la madre e i figli, Leone e Vittoria, nel fine settimana in cui Franco Lucia, il padre di Fedez, compiva gli anni. Mai prima d'ora i Ferragnez avevano vissuto, da separati, eventi così importanti. A poco erano serviti gli auguri sui social di Ferragni. Poi un segnale di pace: una cena di San Valentino a lume di candela solo Federico e Chiara.

A riaccendere i riflettori sui problemi della coppia, che sta vivendo un momento non facile tra la il pandoro e le cause del Codacons, le ultime foto condivise da Ferragni su Instagram. Prima l'imprenditrice ha cambiato l'immagine del profilo con uno scatto in cui è in compagnia solo dei figli e poi in alcune storie si è mostrata senza gli anelli di fidanzamento e matrimonio (sarebbero, dunque, due i giorni in cui l'influencer non li indossa). Certo, non è la prima volta che Chiara toglie i gioielli, ma è comunque strano e in molti sospettano che forse, dietro a questi gesti, ci siano significati profondi.