Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla fine della relazione con Fedez: ecco come stanno le cose

Dalle parole, e dalle reazioni, di Chiara Ferragni a Che tempo che fa era intuibile che non fosse stata l'imprenditrice digitale a spingere per quella che a tutti gli effetti sembra una pausa di riflessione. I due non hanno mai detto niente, i giornalisti li inseguono da settimane ma nessuno dei due ha voluto parlare della crisi che stanno affrontando.

Oggi, 12 marzo, inaspettatamente ecco che Ferragni ha rotto il silenzio. Fino a poche ore fa Chiara si trovava a New York per alcuni impegni di lavoro e appena tornata nella sua casa di Milano ha condiviso un post in cui mostrava uno dei suoi outfit. Tra i vari commenti l'influencer ha deciso di rispondere ad alcuni, ma uno in particolare deve averla colpita particolarmente: "Stupenda, ma Fede è il tuo valore aggiunto". "Purtroppo non è una scelta mia", ha risposto Chiara spiegando così, una volta per tutte, che è stato Federico a volere questo stop.