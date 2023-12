Chiara Ferragni, in cucina elettrodomestici mai visti prima: il video. "Il forno? Costa migliaia di euro, ecco perché"

"Benvenuti nella mia nuova cucina di Milano". Comincia così il video con cui Chiara Ferragni mostra ai follower la nuova cucina in cui si godrà pranzi e cene insieme ai figli Leone e Vittoria e al marito Fedez. Location della clip è il nuovo appartamento di Citylife in cui l'influencer si è trasferita con la famiglia nelle scorse settimane, ma a sollevare le polemiche è il fatto che l'imprenditrice, seppur ricchissima, si sia fatta sponsorizzare l'intera sala, elettrodomestici compresi, da un'azienda del settore. In poche parole, Ferragni non avrebbe pagato i mobili, oppure li avrebbe pagati parzialmente, poiché avrebbe ripagato il brand con pubblicità sul suo profilo.

Ma prima, la cucina. Uno spazio iper tecnologico e touch, uno spazio che sembra venuto dal futuro, tanto da comprendere anche l'uso dell'intelligenza artificiale nel suo funzionamento. "Prima di traslocare vi avevo fatto vedere questo frigo molto innovativo che ho scelto per questa casa. Ma non ho scelto solo questo, bensì tutti gli elettrodomestici connessi a una unica app. Ed è tutto iper tecnologico", esordisce Ferragni nel video, che poi mostra anche il resto: "Abbiamo la lavastoviglie, piano a induzione, cantinetta. E poi il mio elettrodomestico preferito, ovvero il forno, che sembra che venga dal futuro. Questo è il forno super tecnologico con uno schermo tablet e la vera chicca è che, se schiaccio qui c'è una telecamera interna incorporata, che fa vedere lo stato di cottura, e l'intelligenza artificiale adegua anche la temperatura e il tempo di cottura, perfetto per una come me che non è una grandissima cuoca".

Facendo un giro sul sito del marchio che ha arredato casa dei Ferragnez, quello che colpisce - ma non stupisce - sono i prezzi degli oggetti. Per fare un esempio, il tanto decantato forno, è costato sicuramente oltre mille euro, perché 1200 euro è il prezzo minimo per questo elettrodomestico, secondo il sito.

Soldi che però, stando all'hashtag "adv" (ovvero "Pubblicità") che accompagna il post, non dovrebbe aver sborsato lei. Sotto al video, condiviso sia su TikTok che su Instagram e oggi non più visibile, i commenti lo fanno notare: "Non ha pagato neanche la cucina".

Nel video in basso, la cucina di Chiara Ferragni