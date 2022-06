Chiara Ferragni, la dedica d'amore per Fedez dopo Love Mi: "La tua rivincita, sono orgogliosa"

Ieri sera in piazza Duomo a Milano è andato in scena il concerto organizzato da Fedez. Una grande festa per raccogliere fondi in favore di Tog associazione che si occupa di bambini con patologie neurologiche. Lo spettacolo è stato costellato di momenti molto emozionanti: il ritorno sul palco di Fedez e J-Ax, le loro canzoni più famose finalmente cantante sul palco con tanto di coinvolgimento di Orietta Berti, Stash, Levante, Il Cile, un ritorno alle origini che ha sancito, nuovamente, il legame tra i due. Sul palco però anche Ghali, Tananai, Rkomi, Mara Sattei, Tedua: una vera e propria festa. Fedez però non ha potuto non citare alcune delle persone più importanti della sua vita: Chiara Ferragni e i genitori. A loro dedicato un breve ma sentito discorso e le lacrime hanno iniziato a segnare il volto di spettatori e diretti interessati.

Oggi Chiara ha voluto rendere omaggio a suo marito e a quelle dolci parole che le ha indirizzato, ha condiviso su Instagram il video in cui Federico la ringrazia e le dice che la ama e lei a corredo ha espresso tutta la sua ammirazione per il padre dei suoi figli: "Tre mesi fa, alla tua diagnosi, sembrava impossibile che riuscissi ad organizzare questo concerto il 28 giugno e performare dopo la tua operazione. Ieri è stata la tua rivincita sulla vita e non potrei essere più orgogliosa di te".