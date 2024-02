Chiara Ferragni, la dedica che la commuove: "Vincere e perdere, accadono nella vita"

Nei momenti difficili il sostegno degli amici è fondamentale e su questo Chiara Ferragni può dirsi fortunata. L'influencer, che sta attraversando uno dei periodi più complicati della sua carriera ma anche della sua vita privata - il rapporto con Fedez sembra scricchiolare un po' - è circondata dall'amore della mamma e delle sorelle, ma anche da tante persone che le sono sempre state vicino.

È anonima la dedica su un libro che sta leggendo, ma senza alcun dubbio arriva da qualcuno che le vuole molto bene. Chiara Ferragni la condivide tra le storie Instagram: "Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere. Ti voglio bene". Nella pagina accanto c'è un'altra scritta significativa: "The power isn't out there, it's in you (il potere non è fuori ma dentro di te)". E lei aggiunge: "Per tutti quelli che hanno bisogno di sentire questo".

Il supporto delle persone è molto importante per lei in questo momento, supporto che non sembra esserci da parte del marito. Ultimamente i due si vedono poco insieme e sembrano fare due vite quasi separate. La sera di San Valentino erano insieme, è vero, ma quella cena romantica a molti è apparsa come un tentativo di 'depistaggio'. Annunciare una separazione adesso - se davvero fosse questa la verità - sarebbe un'altra pesante questione da dover gestire...