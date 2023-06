Chiara Ferragni, disavventura a Disneyland durante la vacanza coi bimbi

Tre giorni di puro divertimento e magia per Chiara Ferragni, che ha trascorso il fine settimana a Disneyland insieme ai figli Leone e Vittoria, mentre Fedez è rimasto in Italia per impegni di lavoro (ieri sera era a Roma per il Tim Sumer Hits, mentre oggi è impegnato con le registrazioni di X Factor a Milano).

L'imprenditrice digitale ha portato i bambini nel famoso parco divertimenti di Parigi - insieme a una sua amica con la figlia, poco più grande di Leo - ma il secondo giorno la febbre l'ha messa ko ed è stata costretta a restare nella camera dell'hotel. Stamattina l'aggiornamento per i follower: "Ieri avevo la febbre a 38. Non so se ho preso un colpo di caldo o un colpo di freddo, non lo so. Ho preso una tachipirina e sto meglio. Adesso facciamo le ultime ore qui a Disneyland e poi torniamo a Milano".

In molti si sono preoccupati per lei, così ha fatto un nuovo video poco dopo per ringraziare tutti: "Sto molto meglio, sono solo un po' stanca. Grazie di tutti i bei messaggi". Una piccola disavventura, ma nonostante questo è stato un bellissimo weekend in famiglia.