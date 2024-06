Chiara Ferragni "ha chiesto il divorzio e 40mila euro al mese per i figli"

I Ferragnez sono ormai un ricordo e anche se alcuni loro fan sperano in un ricongiungimento, la possibilità che Chiara Ferragni e Fedez riescano a superare questo momento senza che l'amore se ne vada completamente sembra sempre totalmente improbabile.

Da qualche ora circola anche un'indiscrezione legata a chi avrebbe chiesto il divorzio: non sarebbe stato Fedez, ma Chiara. Se per molti era scontato che fosse stato Federico ad aver chiesto alla moglie la separazione, Chiara in più di un'occasione aveva rivelato che non fosse stata una "decisione sua", sarebbe stata invece l'imprenditrice - forse alla luce di quanto successo in queste settimane - a chiedere ai suoi legali di depositare i primi documenti per procedere alla causa di divorzio e anche per il mantenimento dei figli.

Ferragni avrebbe chiesto all’ex compagno 40mila euro al mese per Leone e Vittoria. Somma che servirebbe a provvedere al sostentamento dei figli che sono rimasti a vivere con la madre. Chiara sarebbe seguita da Daniela Missaglia, mentre Fedez da Alessandro Simeone, lo stesso avvocato di Ilary Blasi.

I diretti interessati non hanno smentito né confermato quanto scritto dal sito, certo è che si stanno impegnando, e non poco, a lanciarsi frecciate sui social: che sia lo specchio di quanto sta succedendo, davvero, nella vita reale?