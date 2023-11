Chiara Ferragni in ospedale per donare il sangue: la reazione di Fedez

A raccogliere per prima l'appello di Fedez sull'importanza di donare il sangue - lanciato sui social, ma non solo, dopo i suoi ultimi problemi di salute per cui sono state necessarie due trasfusioni - è Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale è andata questa mattina al Policlinico di Milano: "Da tempo volevo diventare donatrice di sangue - ha scritto su Instagram - e oggi finalmente ho fatto la mia prima donazione".

Nel post Chiara Ferragni si mostra sulla barella durante il prelievo - con le dita in segno di vittoria - poi, in un'altra foto, insieme all'equipe medica del reparto: "Un piccolo gesto che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi - scrive ancora - ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi ed il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie. Donare sangue ha dei vantaggi anche verso il donatore: ad ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva".

L'imprenditrice con l'occasione accende ancora una volta i riflettori sull'emergenza, come ha fatto più volte Fedez: "Si dà per scontato che le strutture ospedaliere abbiano tanto sangue a disposizione ma mi è stato detto che invece spronare la gente a donare è importantissimo perché c'è sempre più bisogno: se avete sempre voluto farlo e non avete mai provato non abbiate paura, tutto il procedimento è veloce e assolutamente non doloroso. Grazie a tutti i donatori per aver salvato la vita di migliaia di persone - conclude - compresa quella di mio marito. Sono orgogliosa di esserlo diventata anche io". Ancora più orgoglioso Fedez, tra i primi a commentare con un cuore il gesto della moglie, per lui ancora più importante dopo quello che gli è accaduto appena un mese fa.