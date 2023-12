Chiara Ferragni, dopo il pandoro le uova? "700mila euro lei e solo 12mila per il sociale, è una vergogna”

Dopo i pandori di Natale anche le uova di Pasqua? L'interrogativo sulle pratiche commerciali associate alla beneficenza di Chiara Ferragni si solleva ancora una volta con Selvaggia Lucarelli, autrice di un pezzo pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano. "Ferragni, non basta la patacca-pandoro: ora tocca alle uova" titola la scrittrice ex giornalista all'indomani del video di scuse con cui l'imprenditrice si è scusata per "l'errore di comunicazione" nella vicenda dei pandori Balocco fatti passare come utili alla causa dell'Ospedale Regina Margherita di Torino.

"Mi risulta difficile credere che un'operazione commerciale fosse spacciata per beneficenza per “un errore di comunicazione” e perché “non ho vigilato abbastanza”" esordisce Lucarelli spiegando come la stesa cosa si sarebbe verificata anche nel febbraio 2021 e nel febbraio 2022 quando Chiara Ferragni presentò le sue uova di Pasqua in collaborazione con Dolci Preziosi. Lucarelli ha ricordato che sulla pagina del suo sito Blonde Salad si leggeva: "Le uova di Pasqua Chiara Ferragni x Dolci Preziosi sosterranno il progetto benefico ‘I Bambini delle Fate’" l’associazione fondata da Franco Antonello, papà di Andrea, il ragazzo con autismo spesso in tv e che numerose testate avevano ripreso la notizia proprio sottolineando che il ricavato delle uova di Pasqua sarebbe servito a sostenere tramite raccolta fondi l'associazione I bambini delle Fate. "L'uovo nel 2021 e nel 2022 sarà sold out in tutti i supermercati, forse anche grazie al solito equivoco" prosegue Lucarelli: "C'erano infatti post di Ferragni come: “Ci tengo molto a questo progetto perché sostiene ‘I bambini delle fate’” o “Anche quest’anno Chiara Ferragni e Dolci Preziosi sostengono ‘I Bambini delle Fate’ con delle nuove uova”. Noto anche che nei post c’è il solito hashtag #adv".

Selvaggia Lucarelli ha quindi contattato Franco Cannillo, l'imprenditore che ha acquisito Dolci Preziosi: "Assolutamente non c’è stata correlazione tra le vendite delle uova e la donazione a ‘I Bambini delle Fate’. Ferragni è stata pagata per aver ceduto la sua immagine. Noi abbiamo fatto una donazione, per lei non era da contratto" le parole di Cannillo. Quanto? "A memoria 500.000 euro nel 2021 e 700.000 circa nel secondo anno, poi ha chiesto una cifra esorbitante e non abbiamo più chiuso il contratto". Lucarelli ha anche contattato il destinatario delle donazioni, Franco Antonello de "I bambini delle Fate": "Noi abbiamo stretto un accordo con Dolci Preziosi, loro volevano scrivere che la donazione era legata alle vendite, noi ci siamo rifiutati e abbiamo permesso di usare l’espressione ‘Sosteniamo i Bambini delle fate’", le parole dell'uomo che ha precisato di non aver mai avuto contatti con Ferragni ("Ho provato a contattarla e parlarle, ma non è stato possibile", ha aggiunto). E ancora: "Ci sono stati donati da Dolci Preziosi un anno 12.000 euro e l’altro 24.000 euro", ha detto: "Ho accettato perché sembrava figo, c’era il nome di Ferragni, pensavo di fare cose più importanti e invece è finita così. Lei non sa quante aziende si fregiano di fare cose per il sociale, grazie alla parola ‘beneficenza’ creano fatturati più grossi e con due monetine date al sociale hanno la medaglia dei benefattori (...) Mi stupisce che abbiano dato 700.000 euro per il testimonial e 12.000 euro per il sociale, è una vergogna".

"Mentre scrivo questo articolo e dopo aver telefonato a Dolci Preziosi e a “I bambini della Fate”, Chiara Ferragni sta stranamente cancellando dai suoi social numerosi post con le uova pasquali sia nel 2021 che nel 2022", conclude Lucarelli: "Sperava di passarla liscia e di postare il prossimo tour della nuova casa da milionaria in attesa del lancio della “zucca di Halloween griffata Chiara Ferragni” del cui successo commerciale avrebbero beneficiato, ovviamente, i bambini. I suoi".