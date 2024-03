Chiara Ferragni vola a Dubai con i figli dopo la lite con Fedez

Chiara Ferragni si prende una vacanza e vola a Dubai con i figli. Dopo aver festeggiato i compleanni di Leone e Vittoria - a pochi giorni di distanza - l'imprenditrice digitale è partita per qualche giorno di pace da vivere in famiglia. Manca ovviamente Fedez, ormai sempre più distante da lei.

Tra loro il rapporto è tesissimo e ritrovarsi alle feste dei figli non ha migliorato la situazione, anzi. Il rapper è stato ripreso dai fotografi, subito dopo il party organizzato per Leone, mentre restava sbigottito dal fatto che la moglie se ne fosse andata con i bambini senza salutarlo. Qualche giorno dopo, invece, pare ci sia stata una sfuriata al compleanno di Vittoria che ha reso necessario l'intervento della mamma di Fedez. Insomma, tra i due è tempesta e una riappacificazione sembra difficile (per non dire impossibile).

Per provare a distrarsi - ma soprattutto a far distrarre i figli, che certamente staranno soffrendo per la separazione - Chiara Ferragni ha deciso di partire e ha scelto una meta piena di significato. L'influencer, infatti, è a Dubai, nel lussuoso hotel Bulgari che un anno fa l'aveva già ospitata insieme al marito dopo la crisi esplosa a Sanremo. Fu una vacanza 'riparatoria', grazie alla quale riuscirono a ritrovarsi e a ripartire insieme. Quest'anno, invece, Chiara è sola con i figli, forse per mandare un messaggio chiaro a Fedez. E lascia parlare le foto tra le storie Instagram: mano nella mano con i bambini - ripresi sempre di spalle - e valigie pronte a girare il mondo, ma da oggi senza di lui.