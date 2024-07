Chiara Ferragni a cena con un famoso cantante: "Era visibilmente emozionata". Di chi si tratta

Chiara Ferragni continua a far parlare di sè. Questa volta non si tratta di guai giudiziari (su cui la Giustizia farà chiarezza), ma di gossip. Mera cronaca rosa, di quella che si legge sotto all'ombrellone. Pare, infatti, che Chiara Ferragni abbia cenato con un famoso cantante, molto in volga ultimamente. Ma non erano soli. Chi è e dove si trovavano? Ecco i dettagli riportati da Dagospia.

Il gossip su Chiara Ferragni

Il sito di Roberto D'Agostino scrive: "Ieri sera al ristorante 'dal bolognese' a Milano avvistata Chiara Ferragni al tavolo con la mamma. Dopo 40 minuti è arrivato Tony Effe e l’influencer in crisi di fatturato, visibilmente emozionata, l’ha raggiunto al tavolo". Insomma, i due avrebbero proseguito la cena insieme. A conferma di ciò, c'è anche un post pubblicato dallo stesso Tony Effe con tanto di pietanza in bella vista (pesce con verdure), la scritta "Dal Bolognese" scritta sul piatto e un coltellino con la biasimevole frase "A morte gli infami". Ad ogni modo: tra Ferragni e Tony Effe c'è solo un rapporto di amicizia o qualcosa di più? Chissà. Anche perchè, teoricamente, i due sarebbero rispettivamente già impegnati.