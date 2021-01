Chiara Ferragni mostra l'ecografia: la bimba sembra uguale a Leo (e svelano la novità sul nome)

"Ciao baby girl", così Chiara Ferragni saluta la sua bambina e la mostra ai follower, che stanno seguendo come una grande famiglia ogni momento di questa seconda gravidanza. L'imprenditrice digitale, incinta di 7 mesi, ha condiviso su Instagram l'ultima ecografia 4D, in cui si riesce a vedere perfettamente il viso del bebè. In molti notano già una grande somiglianza con Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, che è identico alla mamma da piccola. Insomma, con buona pace del rapper, sta per arrivare un'altra baby Ferragni.

La bimba nascerà a febbraio e per ora la gravidanza va a gonfie vele, come ha fatto sapere Chiara in questi giorni tra le sue storie. Solo un po' di stanchezza in più rispetto a quando aspettava Leo e qualche problema di reflusso: "Sono alla 28esima settimana - ha spiegato ai follower - Con Leo dalla 33esima settimana ho avuto un problema alla placenta che mi ha costretta al riposo. Speriamo non succeda anche con la bimba. In caso non cambierà molto dalla vita in lockdown".

Come si chiamerà la figlia di Chiara Ferragni e Fedez?

Sono tantissimi i curiosi che vogliono sapere il nome della bambina. Eccoli accontentati. Chiara Ferragni, sempre parlando con i suoi fan sui social, ha fatto sapere: "Credo che decideremo il nome della bambina solo quando sarà nata". Non resta che aspettare.

