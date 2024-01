Elenoire Casalegno: "Ma quale errore di comunicazione, Chiara Ferragni non è certo una sprovveduta"

Elenoire Casalegno ha commentato il caso che vede Chiara Ferragni al centro delle cronache mediatiche e giudiziarie. Lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata ad Adnkronos dove, oltre a un commento sull'aggressione subita a Milano lo scorso ottobre, ha anche espresso le sue perplessità sulla vicenda.

"Ma quale errore di comunicazione'', ha sottolineato commentando il video di scuse pubblicato dalla influencer sui suoi social. ''Quando firmi un contatto con una azienda sai quale è il tuo cachet e sai anche che l’azienda ha devoluto di sua spontanea volontà, sei mesi prima, 50mila euro al Regina Margherita. Quindi quale sarebbe l'errore di comunicazione?" le parole della ex modella. "Se c’è una azienda che produce è ovvio che se offri la tua immagine a quella azienda e ti fai pagare, al di la’ della beneficenza, stai anche lavorando. Se la Ferragni fa una campagna pubblicitaria è libera di chiedere quello che vuole e se c’è un’azienda che la paga, ben venga per lei. Però qua c’è dell’ambiguità perché se poi fai delle stories o dei post sui social dove inviti le persone a comprare quel pandoro per partecipare a un progetto benefico, allora la questione diventa ambigua. Lei per sua stessa ammissione ha detto di essere una imprenditrice e l’imprenditrice sa come muoversi, non è una ragazzina alle prime armi". E ancora: "Noi italiani abbiamo una memoria debole, siamo persone che dimentichiamo facilmente, nel bene e nel male, ma sulla beneficenza e i bambini siamo giudici molto severi e non perdoniamo" dice ancora. Secondo me nel video di scuse, Chiara avrebbe dovuto essere solo sé stessa, anche lì ha sbagliato, forse sarebbe stato meglio se avesse scritto una lettera di scuse, sarebbe stata più efficace", ha affermato.

L'aggressione a Milano e l'insicurezza: "C'è un problema immigrazione"

Elenoire Casalegno recentemente ha fatto parlare di sé dopo il video denuncia che ha postato su Instagram in cui raccontava di essere stata aggredita a Milano da uno squilibrato, torna sulla vicenda spiegando di essere ancora sotto choc e che la situazione della città è diventata ingestibile: "Milano è una città che amo e alla quale sono estremamente grata perché mi ha accolto - ha commentato - Ao arrivo da Ravenna, dalla Romagna, e Milano è la città dove ho deciso di vivere e di mettere su famiglia, mia figlia è nata qui, la mia casa è qui per cui è la mia città. Quello che vedo oggi a Milano non l’ho mai visto prima, un tempo non avevo paura di andare in giro per la città, oggi avverto questa insicurezza anche di giorno''.

''Vado a Roma almeno due volte a settimana e l’insicurezza che vivo a Milano non la avverto a Roma - ha proseguito l'ex modella - quando rientro a casa la sera, anche alle 22 e non alle due di notte, faccio il giro della piazza sotto casa mia per vedere come è la situazione, parcheggio, controllo se ci sono persone ambigue e con le chiavi di casa in mano corro al portone ed entro. È una situazione che è arrivata all’esasperazione, è incontrollabile".